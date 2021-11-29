Меню
Сколько лет было Варлей в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

На момент съемок, которые проходили в 1966 году, Наталье Варлей было 19 лет. При этом за плечами у молодой актрисы уже были роли в картинах «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» (1962) и «Формула радуги» (1966). В работе над последним фильмом принимала участие ассистентка Гайдая Татьяна Семенова. Она-то и посоветовала режиссеру пригласить на пробы в «Кавказскую пленницу» никому не известную «цирковую девочку». К тому моменту на роль Нины пробовались такие звезды советского кино, как Марианна Вертинская, Наталья Селезнева, Лариса Голубкина, но в итоге выбор Гайдая пал на 19-летнюю Варлей.

Правда, озвучили героиню другие артистки – практически все реплики Нины дублировала Надежда Румянцева, а «Песенку про медведей» спела Аида Ведищева.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
