Сколько лет было Варлей в «Кавказской пленнице»?

На момент съемок, которые проходили в 1966 году, Наталье Варлей было 19 лет. При этом за плечами у молодой актрисы уже были роли в картинах «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» (1962) и «Формула радуги» (1966). В работе над последним фильмом принимала участие ассистентка Гайдая Татьяна Семенова. Она-то и посоветовала режиссеру пригласить на пробы в «Кавказскую пленницу» никому не известную «цирковую девочку». К тому моменту на роль Нины пробовались такие звезды советского кино, как Марианна Вертинская, Наталья Селезнева, Лариса Голубкина, но в итоге выбор Гайдая пал на 19-летнюю Варлей.
Правда, озвучили героиню другие артистки – практически все реплики Нины дублировала Надежда Румянцева, а «Песенку про медведей» спела Аида Ведищева.
