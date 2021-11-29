Сколько лет было Светлане Светличной в «Бриллиантовой руке»?

Светлана Светличная родилась в 1940 году, а съемки «Бриллиантовой руки» проходили в 1968-м. Соответственно, на момент работы над фильмом актрисе было 28 лет. До роли роковой соблазнительницы Анны Сергеевны – персонажа, абсолютно нетипичного для советского кино, – Светличная появилась в картинах «Колыбельная» (1959), «Им покоряется небо» (1963), «Стряпуха» (1965). Однако именно образ ветреной блондинки сделал ее звездой. Кстати, пробы на роль Анны Сергеевны проходили также Эва Киви и Лилия Юдина. Кандидатуру эстонской актрисы худсовет забраковал сразу же, а Юдина, по мнению председателей, была чересчур откровенной.
Светличную утвердили потому, что на пробах она создала более сложный образ, чем ее «соперницы».
