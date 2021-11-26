Сколько лет было Светлане Немоляевой в «Служебном романе»?

Наш ответ:

В 1977 году, на момент съемок «Служебного романа», Светлане Немоляевой было 40 лет. Как и большинство ее коллег по фильму, роль Ольги Петровны Рыжовой актриса получила без проб – режиссер Эльдар Рязанов с самого начала видел в этом образе только ее. В интервью Народная артистка РСФСР вспоминала, что до этого она пробовалась в другую его картину – «Иронию судьбы, или С легким паром!», но провалилась. Когда Рязанов прислал ей сценарий «Служебного романа», Немоляева поделилась опасениями по поводу предстоящих проб. Однако режиссер успокоил ее словами, что на этот раз ему разрешили снимать тех актеров, которых ему хочется.