Сколько лет было Олегу Басилашвили в «Служебном романе»?

Наш ответ:

В 1977 году, на момент съемок, исполнителю роли Юрия Григорьевича Самохвалова было 43 года. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов впервые увидел Басилашвили в театре и, впечатленный его игрой, после спектакля подошел познакомиться. В 1975 году Рязанов пригласил актера на роль Ипполита в «Иронии судьбы, или С легким паром!», но из-за смерти отца тот не смог принять участие в съемках. Спустя несколько лет им все же удалось встретиться на съемочной площадке – в роли Самохвалова Рязанов видел только Басилашвили. «Служебный роман» положил начало плодотворному сотрудничеству: в дальнейшем Басилашвили сыграл еще в пяти картинах режиссера, среди которых «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Вокзал для двоих» (1982), «Предсказание» (1993).