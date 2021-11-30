Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Николаю Рыбникову в фильме «Девчата»?

Сколько лет было Николаю Рыбникову в фильме «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

На момент съемок легендарного фильма Николаю Рыбникову было 30 лет. Изначально режиссер Юрий Чулюкин видел в роли Ильи Ковригина молодого артиста Владимира Трещалова и практически утвердил его кандидатуру, когда в дело вмешался худсовет. По настоянию руководства главного героя сыграл Николай Рыбников, уже известный зрителям по картинам «Весна на Заречной улице» (1956), «Высота» (1957), «Девушка без адреса» (1957). Ради роли Ковригина актер сбросил 20 килограммов! Правда, по слухам, Рыбников так и не смог найти общий язык со своей экранной возлюбленной Надеждой Румянцевой. Будучи звездой, актер постоянно «перетягивал одеяло на себя», чем обижал партнершу.

Чулюкину удалось погасить конфликт, пригрозив Рыбникову снять его с роли.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Николай Рыбников
Николай Рыбников
Юрий Чулюкин
Yuri Chulyukin
Владимир Трещалов
Владимир Трещалов
Vladimir Treshchalov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
