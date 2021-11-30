Сколько лет было Николаю Рыбникову в фильме «Девчата»?

На момент съемок легендарного фильма Николаю Рыбникову было 30 лет. Изначально режиссер Юрий Чулюкин видел в роли Ильи Ковригина молодого артиста Владимира Трещалова и практически утвердил его кандидатуру, когда в дело вмешался худсовет. По настоянию руководства главного героя сыграл Николай Рыбников, уже известный зрителям по картинам «Весна на Заречной улице» (1956), «Высота» (1957), «Девушка без адреса» (1957). Ради роли Ковригина актер сбросил 20 килограммов! Правда, по слухам, Рыбников так и не смог найти общий язык со своей экранной возлюбленной Надеждой Румянцевой. Будучи звездой, актер постоянно «перетягивал одеяло на себя», чем обижал партнершу.
Чулюкину удалось погасить конфликт, пригрозив Рыбникову снять его с роли.
