Сколько лет было Леонову в фильме «Полосатый рейс»?

Наш ответ:

Евгений Леонов родился в 1926 году, а фильм «Полосатый рейс» вышел на экраны в 1961-м, соответственно, на момент премьеры актеру было 35 лет. Ходит байка, что легендарной сцены в ванне изначально в сценарии не было, но режиссер Владимир Фетин в ходе съемок захотел включить ее в картину. Леонов наотрез отказывался работать с тигром Пуршем без страховки, и режиссер пообещал, что поставит между актером и хищником бронированное стекло. Но пока Евгений Павлович плескался в ванне, Фетин незаметно убрал стекло, и артист оказался в непосредственной близости от полосатого зверя. На творческих вечерах Леонов рассказывал, что понял это, только когда Пурш коснулся мордой его плеча и чихнул. Обернувшись и увидев тигра, актер пулей выскочил из ванны и убежал.