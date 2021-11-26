Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Леонову в фильме «Полосатый рейс»?

Сколько лет было Леонову в фильме «Полосатый рейс»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Евгений Леонов родился в 1926 году, а фильм «Полосатый рейс» вышел на экраны в 1961-м, соответственно, на момент премьеры актеру было 35 лет. Ходит байка, что легендарной сцены в ванне изначально в сценарии не было, но режиссер Владимир Фетин в ходе съемок захотел включить ее в картину. Леонов наотрез отказывался работать с тигром Пуршем без страховки, и режиссер пообещал, что поставит между актером и хищником бронированное стекло. Но пока Евгений Павлович плескался в ванне, Фетин незаметно убрал стекло, и артист оказался в непосредственной близости от полосатого зверя. На творческих вечерах Леонов рассказывал, что понял это, только когда Пурш коснулся мордой его плеча и чихнул. Обернувшись и увидев тигра, актер пулей выскочил из ванны и убежал.

Эти кадры в итоге и вошли в фильм.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полосатый рейс
Полосатый рейс семейный, комедия
1961, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше