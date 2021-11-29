Сколько лет было Леонову в «Джентльменах удачи»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Евгений Леонов родился в 1926 году, поэтому в 1971-м, когда проходили съемки, ему было 45 лет. Во время работы над «Джентльменами удачи» с актерами происходило немало курьезных случаев, и Евгений Павлович не стал исключением. Оператор картины Георгий Куприянов вспоминал, что на съемках в Самарканде на улице им повстречался белый ослик. Леонов захотел сделать с ним фото на память. В итоге получилась настоящая фотосессия, довольный актер вернулся в «рафик», на котором участники съемочной группы возвращались в гостиницу… и тут Савелий Крамаров заметил, что по коллеге кто-то ползет. Оказалось, что ослик был вшивым, и во время фотосессии несколько насекомых перебрались на Леонова.

Евгений Павлович сильно смутился и после возвращения в гостиницу долго стоял в душе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
