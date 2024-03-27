Сколько идет фильм «Онегин»?

Наш ответ:

Хронометрах картины «Онегин», вышедшей в марте 2024 года, составляет 141 минуту, то есть 2 часа 21 минуту. Фильм является экранизацией романа в стихах великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Снял фильм режиссер Сарик Андреасян по сценарию Алексея Гравицкого.



«Онегин» основан на фабуле литературного первоисточника. Главный герой — аристократ Евгений Онегин, привыкший к роскошной жизни. Однако столичные балы и другие светские развлечения опостылели ему. Получив известие о том, что его проживающий в деревне дядя болен, Онегин отправляется туда, но не успевает застать родственника живым. Впрочем, это означает, что страдающий от нехватки денег Онегин получает в наследство богатство дяди. Какое-то время Онегин живет затворником, но затем заводит дружбу молодым хозяином соседнего имения Ленским. Через него Онегин знакомится с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.