Почему мутанты исчезли в фильме «Логан»?

Наш ответ:

В «Логане», где действие разворачивается в 2029 году, на планете практически не осталось мутантов, и в ходе фильма его создатели намекают, что мутанты исчезли по вине Чарльза Ксавье. Угасающий разум профессора Икс в результате одного из припадков уничтожил братьев-мутантов Ксавье, на что в ходе фильма «Логан» намекает герой Бойда Холбрука.

Интересно, что в комиксах за исчезновение мутантов ответственен не Чарльз Ксавье, а сам Росомаха, который убил своих друзей и подопечных из-за иллюзии, насланной на него суперзлодеем Мистерио.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке: