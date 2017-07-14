Меню
Почему мутанты исчезли в фильме «Логан»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В «Логане», где действие разворачивается в 2029 году, на планете практически не осталось мутантов, и в ходе фильма его создатели намекают, что мутанты исчезли по вине Чарльза Ксавье. Угасающий разум профессора Икс в результате одного из припадков уничтожил братьев-мутантов Ксавье, на что в ходе фильма «Логан» намекает герой Бойда Холбрука.

Интересно, что в комиксах за исчезновение мутантов ответственен не Чарльз Ксавье, а сам Росомаха, который убил своих друзей и подопечных из-за иллюзии, насланной на него суперзлодеем Мистерио.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
