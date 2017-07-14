Меню
Почему фильм назвали «Белорусский вокзал»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В «Белорусском вокзале», советском художественном фильме 1970 года режиссёра Андрея Смирнова, на самом деле сам Белорусский вокзал, который находится в Москве, не упоминается чуть ли не до последней минуты фильма. Однако именно с этим вокзалом связано в картине самое важное – дело в том, что после Великой отечественной войны советские войска возвращались с фронта именно на Белорусский вокзал, именно там снята показанная в конце фильма и именно там расстаются друзья-герои фильма летом 1945 года, чтобы пойти каждый своей дорогой. На Белорусском вокзале их пути разошлись, и потому это место настолько важно в судьбе каждого из героев, хотя не упоминается до самого конца – вот почему фильм и получил свое название.

Знаменитая песня «Десятый наш десантный батальон» из к/ф «Белорусский вокзал»:

Теги: факты о фильме
