Почему фильм назвали «Белорусский вокзал»?

В «Белорусском вокзале», советском художественном фильме 1970 года режиссёра Андрея Смирнова, на самом деле сам Белорусский вокзал, который находится в Москве, не упоминается чуть ли не до последней минуты фильма. Однако именно с этим вокзалом связано в картине самое важное – дело в том, что после Великой отечественной войны советские войска возвращались с фронта именно на Белорусский вокзал, именно там снята показанная в конце фильма и именно там расстаются друзья-герои фильма летом 1945 года, чтобы пойти каждый своей дорогой. На Белорусском вокзале их пути разошлись, и потому это место настолько важно в судьбе каждого из героев, хотя не упоминается до самого конца – вот почему фильм и получил свое название.

