О чем мультфильм "Рыбка Поньо на Утесе"?

19 февраля 2024
Наш ответ:

В городе, расположенном на морском побережье, происходят события анимационного фильма "Рыбка Поньо на Утёсе". Главная героиня, рыбка по имени Поньо, мечтает стать человеком и встречает пятилетнего мальчика по имени Соскэ, с которым начинает дружить. Однако сказка о дружбе рыбки и мальчика имеет грустные оттенки из-за природного катаклизма, похожего на землетрясение и цунами, который разрушает город и уносит жизни многих людей. Несмотря на это, жизнь людей продолжается.
"Рыбка Поньо на Утёсе" не только яркое и сказочное аниме о дружбе, но и обращение к трагическим последствиям стихии. Однако в итоге все герои встречаются в загробном мире и получают светлое будущее в раю, что придает истории радостное завершение.

Рыбка Поньо на утесе
Рыбка Поньо на утесе анимация, семейный, приключения, аниме
2008, Япония
