О чем фильм "Вонка"?

Фильм "Вонка" рассказывает о начале карьеры Вилли Вонки, знаменитого кондитера из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Вонка возвращается из путешествий и решает открыть свое предприятие по производству сладостей. Он сталкивается с мошенниками и попадает в долговое рабство, но благодаря помощи других подневольных работников ему удается продавать свои сладости на улицах. Однако появление конкурента не нравится шоколадному картелю, который пытается помешать Вонке. Фильм задает важные вопросы о ценности денег, конкуренции и истинной любви к делу, отвечая на них простым и искренним образом - вложи свою любовь в свое дело, и успех обеспечен.
