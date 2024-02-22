Меню
О чем фильм "Три цвета: Красный"?

22 февраля 2024
"Три цвета: Красный" – это драматический фильм режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского, выпущенный в 1994 году как завершающая часть трилогии "Три цвета".

Этот фильм стал последним проектом Кесьлёвского перед его смертью в 1996 году. После премьеры в Каннах в 1994 году режиссёр объявил о своем уходе из кинематографа. "Три цвета: Красный" отличается глубоким гуманизмом и служит поклонением жизни.

Сюжет фильма следует за студенткой Женевского университета по имени Валентина, которая, помимо учёбы, работает фотомоделью. Однажды она случайно наезжает на собаку пожилого отсталого от жизни судьи. Это знакомство становится началом их необычной дружбы, во время которой судья, который подслушивает телефонные разговоры соседей, удивительным образом очаровывает Валентину, несмотря на разницу в возрасте.

Параллельно рассказывается история Огюста, соседа Валентины и юридического студента. Их пути пересекаются на фоне трагического происшествия – кораблекрушения во время поездки в Англию. Выжившие, включая Огюста, Валентину, а также главных персонажей предыдущих частей трилогии, оказываются вместе на борту парома.

