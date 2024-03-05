Меню
О чем фильм "Он+Она"?

О чем фильм "Он+Она"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 5 марта 2024
Наш ответ:

Фильм "ОН + ОНА" представляет собой дебютную работу режиссера и сценариста Александры Франк. В основе сюжета — смелый эксперимент, где отдельные эпизоды объединяются в единое повествование о любви. Это произведение вдохновлено авторским проектом Франк "КиноТест", где актеры высказывались о темах любви, семьи и отношений.

В фильме сочетаются лучшие традиции советского кино Рязанова, атмосфера "Амели" и альманаха "Париж, я люблю тебя". Пять новелл рисуют яркие и динамичные ситуации из жизни, включая внезапный эмоциональный взрыв на семейном ужине, ссору родителей глазами ребенка и разрушение уютного мира маленького человека.

В фильме параллельно показывается, как наивный интеллектуал из Франции оказывается в реальной российской действительности, а взрослые люди, отчаявшиеся встретить любовь, находят ее там, где совсем не ожидали. Завершает этот мозаичный рассказ трепетная осенняя элегия о поздней любви, исполненная Ольгой Науменко, Евгением Стебловым и Геннадием Сайфулиным.

В картине снялись такие известные актеры, как Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бондарчук, Юлия Топольницкая и другие звезды отечественного кино.

Он+Она
Он+Она мелодрама, комедия
2022, Россия
8.0
