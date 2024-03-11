О чем фильм "Невидимый гость"?

"Невидимый гость" – испанский криминальный триллер 2016 года. Сюжет фильма рассказывает о молодом бизнесмене Адриане Дории, который обвиняется в убийстве своей любовницы Лауры Видал. Адриан, не признавая своей вины, находится под домашним арестом, и его юрист Феликс нанимает адвоката Вирджинию Гудман. Вечером перед судом Вирджиния приходит к Адриану и просит его рассказать всю правду о том, как произошло убийство.



Адриан рассказывает Вирджинии, что встретился с Лаурой в отеле, после чего они стали жертвами ловушки и оказались запертыми в комнате. В их отсутствие произошла авария, и когда они вернулись, Лаура была мертва. Однако, чтобы помочь ему, Вирджиния утверждает, что Адриан скрывает часть истории. В дальнейшем выясняется, что Адриан и Лаура устроили ложную сцену аварии для того, чтобы избежать ответственности за смерть молодого человека по имени Даниэль Гарридо. Лаура забирает мобильный телефон Даниэля и использует его, чтобы сыграть драматическую ситуацию перед его родителями.



По прошествии времени Даниэль объявляется живым и обвиняется в мошенничестве. Адриану предлагают заплатить вымогателям сумму денег, и он вынужден играть сложную игру, чтобы защитить свою свободу. Однако в конце концов выясняется, что Вирджиния Гудман, адвокат Адриана, сама является основным мозгом за всеми интригами, подставив его и поставив в трудное положение.



Фильм подчеркивает темы лжи, интриги и неожиданных поворотов сюжета, что делает его захватывающим и запоминающимся криминальным триллером.