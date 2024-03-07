О чем фильм "Клаустрофобы: Инсомния"?

Наш ответ:

"Клаустрофобы: Инсомния" - ирландский медицинский триллер, выпущенный в 2023 году, режиссёр Иэн Хант-Даффи. Этот остросюжетный хоррор рассказывает о семерых незнакомых между собой людях, принявших решение участвовать в клинических испытаниях нового медикамента от фармацевтической компании.



Сюжет начинается с того, что участники записываются на обычные испытания препарата, ожидая обычные результаты. Однако вскоре они обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. Более того, если они заснут, это может привести к их смерти. Ситуация усложняется тем, что учреждение, где проводятся испытания, внезапно объявляет режим карантина. Теперь участники должны продержаться без сна ещё 24 часа, несмотря на то, что они уже бодрствуют почти пять дней подряд.