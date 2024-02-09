О чем фильм "Идеальные дни"?

Наш ответ:

Фильм "Идеальные дни" рассказывает историю об буднях немолодого японца Хираямы, который трудится уборщиком общественных туалетов в Токио. В творческой рецензии Марии Ракитиной обращается внимание, что фильм воспринимает необычность обыденности и делает это особенным образом.

Хираяма каждый день начинает с рассвета, выполняя рутинные утренние ритуалы: чистит зубы, бреется, поливает кленовые деревья, надевает синий комбинезон с надписью The Tokyo Toilet, пьет кофе из автомата, садится в микроавтобус, включает музыку и отправляется на работу. Перед обедом он убирает туалеты, которые напоминают произведения искусства, а после смены наслаждается едой на скамейке в парке, фотографирует деревья на пленочный фотоаппарат и посещает общественную баню. После ужина в своем любимом месте, перед сном, читает произведения различных писателей.

Монотонность жизни Хираямы время от времени нарушают неожиданные события. Он находит бумажку с незаконченной игрой крестики-нолики, его молодой напарник приводит девушку на работу, Хираяма показывает ей музыку Патти Смит, а в один момент к нему на дом приходит племянница, сбежавшая из дома. Все это компоненты новизны в его рутинной жизни.

"Идеальные дни" - это тихое кино о человеке, который стремится найти свет в обыденности. Фильм Вима Вендерса не ограничивается очевидной проповедью "наслаждайтесь моментом", его созерцательная простота обладает особым очарованием. Этот фильм - это медитативная поэма о самотерпимости, которая может либо трогательно очаровать своей искренностью, либо разбить сердце меланхоличным финалом, но не оставит равнодушным.