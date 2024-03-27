Меню
На каком языке снят фильм «Еще по одной»?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 27 марта 2024
Наш ответ:

Драма с элементами комедии «Еще по одной» (2020) снята на датском языке. Режиссером является датчанин Томас Винтерберг. Сценарий он написал вместе со своим соотечественником Тобиасом Линдхольмом. Кроме Дании, в производстве приняли участие Швеция и Нидерланды. В 2021 году «Еще по одной» получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В оригинале картина называется Druk, что буквально значит «Запой».

«Еще по одной» повествует о четырех друзьях, которые преподают средней школе Копенгагена. Однажды в ресторане, отмечая сорокалетие одного из них, друзья заговаривают о теории психотерапевта Финна Скэрдеруда, согласно которой содержание в крови 0,5 промилле алкоголя положительно влияет на производительность и настроение человека. Главные герои решают на практике проверить, так ли это, начиная дозированно потреблять алкоголь на ежедневной основе, в том числе в рабочее время. Сначала это действительно идет на пользу, но затем приводит к серьезным проблемам.

Еще по одной
Еще по одной комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
