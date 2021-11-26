Кто поет в «Служебном романе» за Андрея Мягкова?

Наш ответ:

Все мужские вокальные партии в «Служебном романе» Андрей Мягков исполнил самостоятельно. В предыдущем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» за героя Мягкова пел бард Сергей Никитин. Актер не раз сетовал на то, что хотел записать песни сам, и на этот раз режиссер дал ему такую возможность. В итоге в кадре прозвучали четыре композиции – «Облетают последние маки», реприза «В моей душе покоя нет», «Нас в набитых трамваях болтает» и «Финал» (последняя – в дуэте с Алисой Фрейндлих).