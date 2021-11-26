Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в «Служебном романе» за Андрея Мягкова?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Все мужские вокальные партии в «Служебном романе» Андрей Мягков исполнил самостоятельно. В предыдущем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» за героя Мягкова пел бард Сергей Никитин. Актер не раз сетовал на то, что хотел записать песни сам, и на этот раз режиссер дал ему такую возможность. В итоге в кадре прозвучали четыре композиции – «Облетают последние маки», реприза «В моей душе покоя нет», «Нас в набитых трамваях болтает» и «Финал» (последняя – в дуэте с Алисой Фрейндлих).

Музыку ко всему фильму сочинил Андрей Петров на стихи Николая Заболоцкого, Евгения Евтушенко, Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
