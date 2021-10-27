Кто поет в фильме «Жестокий романс»?

Песни, написанные Андреем Петровым на стихи Беллы Ахмадулиной, Эльдара Рязанова, Марины Цветаевой, Редьярда Киплинга, давно приобрели отдельную от картины популярность. Современные певцы до сих пор обращаются к этому музыкальному материалу, но эталонным остается исполнение, знакомое слушателям по фильму. За героиню Ларисы Гузеевой поет Валентина Пономарева, представительница сразу двух известных династий русских цыган, Пономаревых и Эрденко. Никита Михалков (Сергей Сергеевич Паратов) сам исполнил романс «А цыган идет», известный также под названием «Мохнатый шмель».
Также в записи песен принимали участие Ансамбль цыганской песни Николая Васильева и оркестр Госкино СССР под управлением Сергея Скрипки.
