Кто поет песню в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Наш ответ:

Песню «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» поет Нина Бродская. Изначально эту композицию записала София Ротару, но в ее исполнении она получилась слишком серьезной, не очень подходящей как для жанра фильма, так и для типажа Натальи Селезневой. Видеоклип к песне, показанный в фильме, был снят в Ялте. Песню «Кап-кап-кап» («Маруся») для фильма исполнил дуэт Бориса Кузнецова и Льва Полосина совместно с хором московского военного округа. Песню «Разговор со счастьем» («Счастье вдруг, в тишине…») спел актер Валерий Золотухин.