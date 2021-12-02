Кто поет песню в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Меню
Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Песню «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» поет Нина Бродская. Изначально эту композицию записала София Ротару, но в ее исполнении она получилась слишком серьезной, не очень подходящей как для жанра фильма, так и для типажа Натальи Селезневой. Видеоклип к песне, показанный в фильме, был снят в Ялте. Песню «Кап-кап-кап» («Маруся») для фильма исполнил дуэт Бориса Кузнецова и Льва Полосина совместно с хором московского военного округа. Песню «Разговор со счастьем» («Счастье вдруг, в тишине…») спел актер Валерий Золотухин.

Музыка ко всем песням написана Александром Зацепиным, слова – Леонидом Дербеневым.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
