Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песню «Помоги мне» в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Песню «Помоги мне» за героиню Светланы Светличной спела Аида Ведищева. В 1966 году исполнительница записала «Песенку о медведях» для другой ленты Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Композитор Александр Зацепин запомнил талантливую певицу и настоял на том, чтобы в «Бриллиантовой руке» пела именно она. Гайдай, в свою очередь, сомневался, что Ведищева сможет убедительно передать характер героини-соблазнительницы. Однако, посмотрев отснятый материал, певица мгновенно нашла нужную интонацию и за один день записала вариант песни, который вошел в фильм.

Впоследствии Аида Ведищева включила «Помоги мне» в свою сольную пластинку под более нейтральным названием «Танго».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Аида Ведищева
Aida Vedishcheva
Светлана Светличная
Светлана Светличная
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
