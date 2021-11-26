Кто поет песню «Помоги мне» в фильме «Бриллиантовая рука»?

Песню «Помоги мне» за героиню Светланы Светличной спела Аида Ведищева. В 1966 году исполнительница записала «Песенку о медведях» для другой ленты Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Композитор Александр Зацепин запомнил талантливую певицу и настоял на том, чтобы в «Бриллиантовой руке» пела именно она. Гайдай, в свою очередь, сомневался, что Ведищева сможет убедительно передать характер героини-соблазнительницы. Однако, посмотрев отснятый материал, певица мгновенно нашла нужную интонацию и за один день записала вариант песни, который вошел в фильм.
Впоследствии Аида Ведищева включила «Помоги мне» в свою сольную пластинку под более нейтральным названием «Танго».
