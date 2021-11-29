Меню
Кто поет песни в фильме «Девчата»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В фильме «Девчата» звучат песни «Старый клен» и «Хорошие девчата». Вопреки заблуждениям, песня «Старый клен» не является народной: слова и музыку к обеим композициям написали поэт Михаил Матусовский и композитор Александра Пахмутова. «Старый клен» для фильма исполнили актеры Люсьена Овчинникова и Николай Погодин, а композиция «Хорошие девчата» звучит в исполнении октета «Лайне». После премьеры фильма песни были выпущены на грампластинках, изготовленных Апрелевским и другими заводами.

С середины 1960-х их производством занималась «Мелодия».

