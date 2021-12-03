Кто пел в фильме «Карнавал» за Ирину Муравьеву?

Песни «Позвони мне, позвони», «Пусть не меркнут огни ваших глаз» и «Спасибо, жизнь» исполнила Жанна Рождественская. Дело в том, что Ирина Муравьева, сыгравшая в картине главную роль, хоть и обладала хорошими вокальными данными, но профессиональной певицей все-таки не была. А режиссеру Татьяне Лиозновой хотелось, чтобы композиции в фильме звучали в исполнении профи. Поэтому было решено пригласить для записи Жанну Рождественскую.
Для нее это был далеко не первый опыт работы в кино: помимо «Карнавала», ее голос звучал в картинах «Волшебный голос Джельсомино» (1977), «Ах, водевиль, водевиль…» (1979), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982).
