Кто озвучивал «Жестокий романс»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

В советском фильме режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс» главная героиня Лариса Огудалова была сыграна Ларисой Гузеевой, однако озвучиванием персонажа занималась другая актриса, Анна Каменкова. Дело в том, что у Гузеевой была идеально подходящая внешность, но слишком низкий голос, лишавший героиню требуемой романтичности. Вдобавок для Ларисы Гузеевой эта роль стала дебютом в кино, и ее игрой многие остались недовольны, а Каменкова была уже опытной актрисой с приличным послужным списком работ.

Вокальные партии Ларисы Огудаловой исполнены Валентиной Пономаревой. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

