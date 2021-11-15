Кто озвучивал «Жестокий романс»?

В советском фильме режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс» главная героиня Лариса Огудалова была сыграна Ларисой Гузеевой, однако озвучиванием персонажа занималась другая актриса, Анна Каменкова. Дело в том, что у Гузеевой была идеально подходящая внешность, но слишком низкий голос, лишавший героиню требуемой романтичности. Вдобавок для Ларисы Гузеевой эта роль стала дебютом в кино, и ее игрой многие остались недовольны, а Каменкова была уже опытной актрисой с приличным послужным списком работ.
Вокальные партии Ларисы Огудаловой исполнены Валентиной Пономаревой.
