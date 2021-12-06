Меню
Кто озвучивал Колобка в фильме «Последний богатырь: Корень зла»?

Кто озвучивал Колобка в фильме «Последний богатырь: Корень зла»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Практически все зрители нового фильма Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла», прошедшего в российском прокате с огромным успехом, сошлись на том, что самым обаятельным персонажем картины стал Колобок. Этот антропоморфный комок теста с лицом весьма испорченного мужчины покорил сердца людей по всей России, не в последнюю очередь – благодаря тому, что озвучил персонажа сам Гарик Харламов, звезда телешоу Comedy Club и самый известный комедийный актер страны. Это далеко не первый опыт Харламова в озвучании: у него за спиной есть уже десять мультфильмов, шесть из которых были полностью произведены в России. Впрочем, на этот раз Гарик не только поделился с персонажем своим голосом: он также активно участвовал в создании сценария, придумывая Колобку шуточные реплики.

Кроме того, само лицо и движения Колобка создавались с учетом мимики и пластики актера.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла фэнтези, приключения
2020, Россия
6.0
