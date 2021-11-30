Меню
Кто озвучивал фильм «Том и Джерри» (2021) на русском?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Полнометражный фильм 2021 года «Том и Джерри», основанный на популярной серии мультфильмов, на русском языке был озвучен Марией Иващенко (персонаж Кайла), Антоном Эльдаровым (озвучивание Терренса), Станиславом Тикуновым (голос Кэмерона). Персонажи Тома и Джерри в фильме не имеют словесных реплик, но при создании были использованы архивные записи, на которых мультипликатор Уильям Ханна, один из создателей оригинального мультсериала, кричит, воет, ревет и издает прочие звуки, которые издавали Том и Джерри в мультфильмах 1942-1957 годов.

Том и Джерри
Том и Джерри анимация
2021, США
6.0
