Кто озвучивал фильм «Том и Джерри» (2021) на русском?

Полнометражный фильм 2021 года «Том и Джерри», основанный на популярной серии мультфильмов, на русском языке был озвучен Марией Иващенко (персонаж Кайла), Антоном Эльдаровым (озвучивание Терренса), Станиславом Тикуновым (голос Кэмерона). Персонажи Тома и Джерри в фильме не имеют словесных реплик, но при создании были использованы архивные записи, на которых мультипликатор Уильям Ханна, один из создателей оригинального мультсериала, кричит, воет, ревет и издает прочие звуки, которые издавали Том и Джерри в мультфильмах 1942-1957 годов.
Авторизация по e-mail