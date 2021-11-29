Кто написал музыку к фильму «Белорусский вокзал»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В «Белорусском вокзале» практически нет музыкального сопровождения – за полтора часа, которые идет фильм, в фильме звучат лишь две песни. Звучащая в кафе песня «На всю катушку» – это произведение Петра Морозова и Юрия Будилова, исполняемое в фильме ВИА «Камертон». Песня «Нам нужна одна победа» – творение Булата Окуджавы. В конце картины звучит аранжировка песни в виде марша, написанная Альфредом Шнитке. Как признался в одном из интервью композитор фильма Альфред Шнитке, во время работы над фильмом были написаны эскизы будущих музыкальных тем, однако после подстановки их под изображение было решено полностью отказаться от закадровой музыки, поскольку она оставляла ощущение фальши.

