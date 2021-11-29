Кто из актеров фильма «Девчата» жив в 2021 году?

По состоянию на ноябрь 2021 года из актерского ансамбля фильма «Девчата» в живых остались лишь три актера. Светлана Дружинина, сыгравшая Анфису Павловну, в декабре 2020 года отметила свой 85-летний юбилей. 79-летний Алексей Крыченков, сыгравший небольшую роль лесоруба Алеши Великанова, не появляется в новых проектах с 2016 года. Галина Стаханова, исполнившая эпизодическую роль Гали, ехавшей в поезде подруги Кати (в титрах не указана), продолжает активно сниматься в кино, несмотря на почтенный возраст – ей 81 год.
9 ноября 2021 года 92 года исполнилось Александре Пахмутовой, написавшей музыку к песням.
