Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто из актеров фильма «Девчата» жив в 2021 году?

Кто из актеров фильма «Девчата» жив в 2021 году?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

По состоянию на ноябрь 2021 года из актерского ансамбля фильма «Девчата» в живых остались лишь три актера. Светлана Дружинина, сыгравшая Анфису Павловну, в декабре 2020 года отметила свой 85-летний юбилей. 79-летний Алексей Крыченков, сыгравший небольшую роль лесоруба Алеши Великанова, не появляется в новых проектах с 2016 года. Галина Стаханова, исполнившая эпизодическую роль Гали, ехавшей в поезде подруги Кати (в титрах не указана), продолжает активно сниматься в кино, несмотря на почтенный возраст – ей 81 год.

9 ноября 2021 года 92 года исполнилось Александре Пахмутовой, написавшей музыку к песням.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
Svetlana Druzhinina
Алексей Крыченков
Aleksey Krychenkov
Галина Стаханова
Галина Стаханова

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
