Кто играл Бубликова в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Второстепенную, но запоминающуюся роль Петра Ивановича Бубликова – сначала «умершего», а потом «ожившего» – сыграл Петр Щербаков. К моменту премьеры в 1975 году за плечами у Народного артиста РСФСР были десятки ролей в кино и на подмостках. Интересно, что в театре «Современник» Щербаков служил вместе с другой звездой «Служебного романа» – Людмилой Ивановой, сыгравшей роль Шурочки, той самой активистки, собиравшей деньги на венок Бубликову. Долгое время Иванова занимала в театре должность секретаря парторганизации, а после ухода в декрет передала ее Щербакову.

Поэтому в реальности актер тоже успел поработать в качестве общественника.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
