Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играет маленькую Круэллу в фильме «Круэлла» (2021)?

Кто играет маленькую Круэллу в фильме «Круэлла» (2021)?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Роль Эстеллы «Круэллы» Миллер в ленте Крэйга Гиллеспи «Круэлла» 2021 года исполнила Типпер Сайферт-Кливлэнд, актриса из Лос-Анджелеса, США. Несмотря на свой юный возраст, к моменту съемок в «Круэлле» Типпер успела появиться в четырех телесериалах, включая «Криптон» (2018-2019) и «Игру престолов» (2011-2019), где она сыграла Ону и дочь Норы соответственно. Также Сайферт-Кливлэнд приняла участие в съемках драмы «Маленький незнакомец» (2018) с Доналом Глисоном и сыграла главную роль в семейной фэнтези-ленте «В стране фей» (2020).

В русском дубляже маленькую Круэллу озвучила юная Кристина Сиротинская, ранее принимавшая участие в озвучке мини-сериала «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (2019).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Круэлла
Круэлла комедия
2021, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше