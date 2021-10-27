Кто играет маленькую Круэллу в фильме «Круэлла» (2021)?

Роль Эстеллы «Круэллы» Миллер в ленте Крэйга Гиллеспи «Круэлла» 2021 года исполнила Типпер Сайферт-Кливлэнд, актриса из Лос-Анджелеса, США. Несмотря на свой юный возраст, к моменту съемок в «Круэлле» Типпер успела появиться в четырех телесериалах, включая «Криптон» (2018-2019) и «Игру престолов» (2011-2019), где она сыграла Ону и дочь Норы соответственно. Также Сайферт-Кливлэнд приняла участие в съемках драмы «Маленький незнакомец» (2018) с Доналом Глисоном и сыграла главную роль в семейной фэнтези-ленте «В стране фей» (2020).
В русском дубляже маленькую Круэллу озвучила юная Кристина Сиротинская, ранее принимавшая участие в озвучке мини-сериала «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (2019).
