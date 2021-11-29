Кто авторы песни из фильма «Белорусский вокзал»?

Наш ответ:

Музыка и стихи песни «Нам нужна одна победа» была написана специально для фильма Булатом Окуджавой. Известный бард сначала отказался от работы, но его попросили посмотреть черновой материал фильма. После просмотра Окуджава передумал и взялся за работу. Позже поэт говорил, что его привлекла возможность написать окопную песню – «из тех, что на фронте пели». Впоследствии композитор Альфред Шнитке сделал аранжировку песни в виде марша, который стал звучать на военных парадах в честь Дня Победы и прозвучал в финале фильма (на кадрах документальной хроники).