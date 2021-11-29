Кто автор слов к песне из фильма «Баллада о солдате»?

Наш ответ:

Среди всех советских фильмов о Великой Отечественной войне особое место занимает лента Григория Чухрая «Баллада о солдате». Фильм выделяется не только техническим совершенством, но и совершенно немыслимой в те времена антивоенной риторикой: восхваление героизма советских солдат здесь соседствует с демонстрацией ужасов войны. Недаром съемки тяжело дались Чухраю: сперва режиссер выгнал с площадки половину съемочной группы, потом сломал ногу, а затем и вовсе заболел тифом. Тем не менее его усилия оправдались: фильм не только приобрел огромную популярность у зрителей, но и получил множество престижных зарубежных призов. И современная аудитория, незнакомая с отечественным кинематографом, отлично знает знаменитую песню «В трудный час», звучащую в фильме. Автором слов выступил величайший поэт и автор песен Михаил Матусовский, а на музыку их положил выдающийся композитор Василий Соловьев-Седой.