Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто автор слов к песне из фильма «Баллада о солдате»?

Кто автор слов к песне из фильма «Баллада о солдате»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Среди всех советских фильмов о Великой Отечественной войне особое место занимает лента Григория Чухрая «Баллада о солдате». Фильм выделяется не только техническим совершенством, но и совершенно немыслимой в те времена антивоенной риторикой: восхваление героизма советских солдат здесь соседствует с демонстрацией ужасов войны. Недаром съемки тяжело дались Чухраю: сперва режиссер выгнал с площадки половину съемочной группы, потом сломал ногу, а затем и вовсе заболел тифом. Тем не менее его усилия оправдались: фильм не только приобрел огромную популярность у зрителей, но и получил множество престижных зарубежных призов. И современная аудитория, незнакомая с отечественным кинематографом, отлично знает знаменитую песню «В трудный час», звучащую в фильме. Автором слов выступил величайший поэт и автор песен Михаил Матусовский, а на музыку их положил выдающийся композитор Василий Соловьев-Седой.

Эта песня не только идеально вписалась в идею картины, но и позволила зрителям глубже прочувствовать ее трагизм и героический пафос.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше