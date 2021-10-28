Какой фильм Павла Лунгина связан с Иерусалимом?

Речь идет о музыкальной драме «Дирижер», вышедшей на экраны в 2012 году. В ней рассказывается об известном дирижере Петрове, который вместе с хором и оркестром отправляется в Иерусалим для исполнения оратории «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева). Визит в древний город совпадает с известием о самоубийстве сына, от которого Петров отрекся много лет назад... В картине заняты такие актеры, как Владас Багдонас, Инга Оболдина, Дарья Мороз. Сам Павел Лунгин назвал фильм «Дирижер» сотканным из музыки.
Оратория «Страсти по Матфею» звучит в нем в исполнении хора Государственной Третьяковской галереи и Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.
