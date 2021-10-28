Меню
Какой фильм Павла Лунгина связан с Иерусалимом?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Речь идет о музыкальной драме «Дирижер», вышедшей на экраны в 2012 году. В ней рассказывается об известном дирижере Петрове, который вместе с хором и оркестром отправляется в Иерусалим для исполнения оратории «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева). Визит в древний город совпадает с известием о самоубийстве сына, от которого Петров отрекся много лет назад... В картине заняты такие актеры, как Владас Багдонас, Инга Оболдина, Дарья Мороз. Сам Павел Лунгин назвал фильм «Дирижер» сотканным из музыки.

Оратория «Страсти по Матфею» звучит в нем в исполнении хора Государственной Третьяковской галереи и Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Владас Багдонас
Vladas Bagdonas
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Darya Moroz
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Sergey Koltakov
Павел Лунгин
Павел Лунгин
Pavel Lungin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дирижер
Дирижер драма
2012, Россия
6.0
