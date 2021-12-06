Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Вратарь Галактики»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Бюджет фантастического блокбастера, снятого Джаником Файзиевым, составил 786 400 000 рублей. Фильм вышел на экраны в 2020 году, однако его замысел возник у Файзиева еще в 2014-м. Продюсер проекта Сергей Сельянов рассказал в интервью, что процесс разработки «Вратаря Галактики» занял пять лет. За это время компания Bonanza Studio, в творческом багаже которой такие кинохиты, как «Турецкий гамбит» (2005), «Август. Восьмого» (2012), «Тонкий лед» (2015), детально проработала декорации, костюмы, графику и другие элементы.

Постпродакшеном занималась студия Main Road Post, которая специально для фильма создала более 50 цифровых персонажей.

