Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая стоимость билета на Май литл пони в кино

Какая стоимость билета на Май литл пони в кино

Маша Антропова 2 октября 2017 Дата обновления: 2 октября 2017
Наш ответ:

Мария, добрый вечер. Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.

Комментарии
Написать отзыв
Маша Антропова 12 октября 2017, 04:34
Ангарск, ТК Центер.
12 октября 2017, 04:34 Ответить
Киноафиша.инфо 12 октября 2017, 09:54
в ответ на сообщение Маша Антропова от 12 октября 2017, 04:34
Мария, доброе утро. Стоимость билета от 150 до 220 рублей, в зависимости от времени начала сеанса.
Расписание можно посмотреть вот тут:
https://angarsk.kinoafisha.info/cinema/8176967/
Приятного просмотра!
12 октября 2017, 09:54 Ответить
