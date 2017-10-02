Меню
Фильмы
Какая стоимость билета на Май литл пони в кино
Какая стоимость билета на Май литл пони в кино
Маша Антропова
2 октября 2017
Дата обновления: 2 октября 2017
Наш ответ:
Мария, добрый вечер. Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
Маша Антропова
12 октября 2017, 04:34
Ангарск, ТК Центер.
12 октября 2017, 04:34
Киноафиша.инфо
12 октября 2017, 09:54
в ответ на сообщение
Маша Антропова от 12 октября 2017, 04:34
Мария, доброе утро. Стоимость билета от 150 до 220 рублей, в зависимости от времени начала сеанса.
Расписание можно посмотреть вот тут:
https://angarsk.kinoafisha.info/cinema/8176967/
Приятного просмотра!
12 октября 2017, 09:54
