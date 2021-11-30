Какая собака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Наш ответ:

На этот вопрос может быть два ответа. Во-первых, «Какая это собака?» – гневно вопрошал у музыкантов переодетый в царя Бунша. Речь в этой сцене шла о хане из песни о нашествии крымских татар на Русь. Разумеется, врага уничижительно называли «собакой». Во-вторых, в сцене, где к обворованному Антону Семеновичу Шпаку приезжает милиция, снималась настоящая розыскная овчарка. Владимира Этуша усадили рядом с ней, а за кадром стоял милиционер, работавший с этой овчаркой в реальной жизни. Леонид Гайдай требовал, чтобы актер, обращаясь к собаке, наклонился к ней еще ближе, однако милиционер предупредил: незнакомого человека пес может и цапнуть.