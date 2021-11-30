Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая собака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Какая собака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

На этот вопрос может быть два ответа. Во-первых, «Какая это собака?» – гневно вопрошал у музыкантов переодетый в царя Бунша. Речь в этой сцене шла о хане из песни о нашествии крымских татар на Русь. Разумеется, врага уничижительно называли «собакой». Во-вторых, в сцене, где к обворованному Антону Семеновичу Шпаку приезжает милиция, снималась настоящая розыскная овчарка. Владимира Этуша усадили рядом с ней, а за кадром стоял милиционер, работавший с этой овчаркой в реальной жизни. Леонид Гайдай требовал, чтобы актер, обращаясь к собаке, наклонился к ней еще ближе, однако милиционер предупредил: незнакомого человека пес может и цапнуть.

Гайдай не стал рисковать здоровьем артиста, поэтому в кадре Этуш держится от собаки на необходимой дистанции.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше