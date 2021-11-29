Меню
Как звали героиню Гурченко в фильме «Любовь и голуби»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 ноября 2021

Разлучницу из фильма «Любовь и голуби» зовут Раиса Захаровна. На эту роль пробовались признанные красавицы советского кино – Наталья Кустинская, Ольга Яковлева, Любовь Полищук… Роль городской штучки могла исполнить и супруга режиссера Владимира Меньшова – Вера Алентова, но в тот момент она была занята в другом проекте. Поиски актрисы на роль Раисы Захаровны затягивались, съемки уже стартовали, а одной из ключевых героинь еще не было. Тогда Меньшов предложил кандидатуру Людмилы Гурченко. К счастью, народная артистка согласилась сниматься, и, по словам режиссера, это уже было подарком судьбы.

К слову, в пьесе Владимира Гуркина, по которой снят фильм, курортный роман Василия и Раисы не был подробно описан, поэтому его детали, как и образ разлучницы, пришлось придумывать по ходу съемок.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
