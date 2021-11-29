Меню
Как звали бабку в фильме «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Героиню фильма «Любовь и голуби» зовут баба Шура. Роль пенсионерки исполнила народная артистка РФ Наталья Тенякова. Интересно, что по сюжету баба Шура значительно превосходит по возрасту свою соседку, однако в реальной жизни Нина Дорошина, исполнительница роли Нади, на 10 лет старше коллеги. В 1984 году, когда проходили съемки картины, Дорошиной было 50 лет, а Теняковой – 40. Еще один любопытный факт связан с Сергеем Юрским, сыгравшим роль дяди Мити, мужа бабы Шуры. Тенякова и Юрский были мужем и женой в реальности. Они поженились в 1970 году, их дочь Дарья тоже выбрала актерскую профессию.

Самой известной киноработой Дарьи Юрской стала роль в сериале «Однажды будет любовь» (2009).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
