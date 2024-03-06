Как раскачался Зак Эфрон для фильма "Стальная хватка"?

Наш ответ:

Зак Эфрон, обычно не известный своей мускулатурой, впечатлил зрителей своей физической трансформацией в фильме "Стальная хватка". В этой роли он предстал с мощным торсом и огромными бицепсами, отказавшись от вегетарианской диеты в пользу интервального голодания и интенсивных тренировок. Экранный брат актера, Джереми Аллен Уайт, даже прозвал Эфрона маньяком за его приверженность делу.



Сам Зак Эфрон отметил, что реальная история Кевина Фона Эриха послужила ему стимулом для упорного тренировочного процесса. Он выразил восхищение силой, которую Фон Эрих проявлял на ринге, и признал, что поддаться подобной форме было чрезвычайно сложно. В своей подготовке актер вложил все свои силы.



Тренировочная программа Эфрона включала упражнения из бодибилдинга и тяжелой атлетики. В процессе съемок актер тренировался вместе с коллегами, и для удобства был обустроен тренажерный зал прямо возле съемочной площадки. Режиссер настаивал на полноценных поединках, длившихся 15-20 минут, и поэтому тренером по борьбе стал известный рестлер Чаво Герреро.



Такая трансформация Зака Эфрона в "Стальной хватке" стала ярким событием 2023 года. Актер смог достичь внушительных объемов мышц при низком проценте жира. Сам Эфрон признал, что в 2013 году проходил лечение от алкоголизма и токсикомании, но победив свои демоны, смог создать великолепную физическую форму и даже начал делиться своим опытом в области тренировок на своем канале на YouTube под названием Gym Time.