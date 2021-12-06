Меню
Из какого фильма песня Song From Secret Garden?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Согласно данным сайта Internet Movie Database, одноименная композиция ирландско-норвежского дуэта Secret Garden не звучала ни в одном фильме. Вполне возможно, что на различных интернет-ресурсах под этим названием ошибочно фигурирует другое произведение группы – Adajio, которое действительно входило в саундтреки фильмов «2046» (2004) и «Про любовь» (2015). Дело в том, что мелодию Song from a Secret Garden в Интернете часто приписывают другим авторам и дают ей другие названия.

«Мелодия души» Шостаковича, «Нежность» Шопена, «Эльфийская песнь» Вивальди – только часть фейковых наименований, под которыми можно встретить эту композицию в недостоверных источниках.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Про Любовь
Про Любовь комедия
2015, Россия
6.0
