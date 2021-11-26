Меню
Где жил Новосельцев из «Служебного романа»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Дом, в котором, по сюжету, жил товарищ Новосельцев вместе со своими сыновьями, снимали по адресу: переулок Чернышевского, 4. Поскольку жилье героев должно было отражать их статус, скромного статистика поселили в частном двухэтажном доме неподалеку от станции «Проспект Мира». У этого строения богатая история – оно было возведено в 1894 году и представляло собой часть городской усадьбы торговца Карла Мейера. Известно, что владелец дома организовал у себя литературный кружок, который посещали Иван Суриков, Николай Клюев, Сергей Есенин.

В 2014 году здание, признанное объектом культурного наследия, сгорело, но в дальнейшем было восстановлено.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
