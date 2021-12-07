Где снимали фильм «Земля Санникова» (1973)?

Наш ответ:

Поскольку существование таинственной Земли Санникова, плодородной и, возможно, золотоносной, до сих пор так и не было доказано или опровергнуто, истории о ней до сих пор предлагают обширную почву для всяческих манипуляций. Когда знаменитый роман Владимира Обручева вышел в свет и получил огромную популярность, вопрос о его экранизации появился сразу же. Широкую огласку получил неудачный эксперимент «Мосфильма» с режиссерами-новичками, которых кинули в один бассейн со звездными артистами, что привело к многочисленным конфликтам. Тем не менее производство было запущено, и съемочная группа выехала на Камчатку. Большая часть фильма была снята в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике. О том, в каких условиях проходили съемки, говорит знаменитая телеграмма, посланная актерами на «Мосфильм»: «Сидим в говне на козьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».