Где снимали фильм «Земля Санникова» (1973)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Поскольку существование таинственной Земли Санникова, плодородной и, возможно, золотоносной, до сих пор так и не было доказано или опровергнуто, истории о ней до сих пор предлагают обширную почву для всяческих манипуляций. Когда знаменитый роман Владимира Обручева вышел в свет и получил огромную популярность, вопрос о его экранизации появился сразу же. Широкую огласку получил неудачный эксперимент «Мосфильма» с режиссерами-новичками, которых кинули в один бассейн со звездными артистами, что привело к многочисленным конфликтам. Тем не менее производство было запущено, и съемочная группа выехала на Камчатку. Большая часть фильма была снята в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике. О том, в каких условиях проходили съемки, говорит знаменитая телеграмма, посланная актерами на «Мосфильм»: «Сидим в говне на козьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».

Другие сцены снимали в Ленинградской области, в том числе в Выборге и на Финском заливе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Владислав Дворжецкий
Владислав Дворжецкий
Vladislav Dvorzhetsky
Олег Даль
Олег Даль
Oleg Dahl
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Махмуд Эсамбаев
Makhmud Esambayev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Земля Санникова
Земля Санникова приключения
1973, СССР
6.0
