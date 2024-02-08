Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Вонка"?

Где снимали фильм "Вонка"?

Олег Скрынько 8 февраля 2024 Дата обновления: 8 февраля 2024
Наш ответ:

Большая часть съемок фильма "Вонка" проходила в киностудии Warner Bros. Ливсден. Режиссер Пол Кинг описывал сказочный город, который он планировал создать, как "лучший в Европе". Для создания этого романтичного города были использованы элементы бельгийской, чешской, голландской, французской, немецкой и швейцарской архитектуры. Несколько мест в Англии и ее окрестностях превратились в вымышленный город.
Бальный зал Риволи является единственным сохранившимся бальным залом 1950-х годов в Лондоне и хорошо известен своим оригинальным интерьером в стиле ар-деко. Там сегодня проводятся танцевальные мероприятия и вечера кино. На нем был изображен comedy club в Вонка.
Слагворт-хаус и фабричные интерьеры были показаны в Элтем Пэлас. Он реконструирован миллионерами Стивеном и Вирджинией Курто.
Интерьеры собора на городской площади были сняты в соборе Святого Павла в Лондоне, а сцены полета с Чаламе и Калой Лейн были сняты в авиационном ангаре на аэродроме Кардингтон в Бедфордшире, Англия.
Воспоминания о детстве Вонки были сняты в Горинг-Гэпе, Саттон-Бридж и Мейплдерхэме, а также в библиотеке Оксфордского университета.
Сцены полета с Чаламе и актрисой Калой Лейн, которая играет Нудл, снимались в авиационном ангаре на аэродроме Кардингтон, бывшей базе Королевских ВВС в Бедфордшире, Англия.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вонка
Вонка приключения, комедия, семейный
2023, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше