Где снимали фильм "Вонка"?

Большая часть съемок фильма "Вонка" проходила в киностудии Warner Bros. Ливсден. Режиссер Пол Кинг описывал сказочный город, который он планировал создать, как "лучший в Европе". Для создания этого романтичного города были использованы элементы бельгийской, чешской, голландской, французской, немецкой и швейцарской архитектуры. Несколько мест в Англии и ее окрестностях превратились в вымышленный город.

Бальный зал Риволи является единственным сохранившимся бальным залом 1950-х годов в Лондоне и хорошо известен своим оригинальным интерьером в стиле ар-деко. Там сегодня проводятся танцевальные мероприятия и вечера кино. На нем был изображен comedy club в Вонка.

Слагворт-хаус и фабричные интерьеры были показаны в Элтем Пэлас. Он реконструирован миллионерами Стивеном и Вирджинией Курто.

Интерьеры собора на городской площади были сняты в соборе Святого Павла в Лондоне, а сцены полета с Чаламе и Калой Лейн были сняты в авиационном ангаре на аэродроме Кардингтон в Бедфордшире, Англия.

Воспоминания о детстве Вонки были сняты в Горинг-Гэпе, Саттон-Бридж и Мейплдерхэме, а также в библиотеке Оксфордского университета.

