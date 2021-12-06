Где снимали фильм «Тихий Дон»?

Наш ответ:

Сергей Аполлинарьевич Герасимов известен не только как великий педагог, заступник и отец-основатель современной московской режиссерской и сценарной школ, но и как выдающийся художник. Одним из главных его творческих успехов стал фильм «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова. Герасимов очень ответственно подошел к исходному тексту, стремясь передать его с наибольшей точностью. Первым препятствием стал кастинг: режиссер никак не мог найти подходящую актрису на роль Аксиньи. Кастинг-директор фильма писал даже в настоящие казачьи села, но нужного типажа не было и там. В конце концов роль досталась Элине Быстрицкой, но те села, в которые писали члены съемочной группы, в итоге стали съемочными локациями фильма. Главным образом это был хутор Диченский. Местные казаки учили актеров по-казацки носить коромысло, стирать белье, ходить, петь, танцевать и разговаривать.