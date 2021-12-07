Где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»?

Наш ответ:

Классическая музыкальная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке» пользовалась феноменальным успехом среди аудитории кинотеатров Советского Союза: только в год проката ее посмотрели более 75 миллионов зрителей. Причиной тому были и звездный актерский состав, и невероятно изобретательные музыкальные номера под музыку великого композитора Бориса Александрова, и передовой для того времени широкий формат 70-миллиметровой пленки. Фильм снят по мотивам пьесы Бориса Александрова, столь популярной, что за право на ее экранизацию подрались две киностудии: «Ленфильм», центр советского авангарда, и Студия им. Довженко, в которой планировали снимать фильм на Украине, где и происходит действие по сюжету. Однако «Ленфильм» победил, и съемки стартовали в павильонах студии, где отсняли интерьеры.