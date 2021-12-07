Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»?

Где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Классическая музыкальная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке» пользовалась феноменальным успехом среди аудитории кинотеатров Советского Союза: только в год проката ее посмотрели более 75 миллионов зрителей. Причиной тому были и звездный актерский состав, и невероятно изобретательные музыкальные номера под музыку великого композитора Бориса Александрова, и передовой для того времени широкий формат 70-миллиметровой пленки. Фильм снят по мотивам пьесы Бориса Александрова, столь популярной, что за право на ее экранизацию подрались две киностудии: «Ленфильм», центр советского авангарда, и Студия им. Довженко, в которой планировали снимать фильм на Украине, где и происходит действие по сюжету. Однако «Ленфильм» победил, и съемки стартовали в павильонах студии, где отсняли интерьеры.

Что касается натуры, ее действительно снимали в самой Малиновке, небольшом селе в Харьковской области, причем местные жители активно участвовали в работе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Свадьба в Малиновке
Свадьба в Малиновке комедия, мюзикл
1967, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше