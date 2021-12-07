Где снимали фильм «Сердца трех»?

Съемки приключенческого фильма проходили в Крыму. В роли особняка Френсиса Моргана выступили сразу два известных дворца – Ливадийский, в котором снимались внутренние интерьеры, и Массандровский, где киношников привлекли богатый фасад и живописные окрестности. Бунгало жрицы Акатавы возвели на Горном озере, поселение индейцев – на Демерджи, в месте, получившем зловещее название Долина привидений. Кроме того, в кадре можно увидеть гору Куш-Кая, средневековую сторожевую крепость Фуна, Никитскую расселину и другие достопримечательности.
Также часть съемок проходила в Республике Адыгея.
Авторизация по e-mail