Где снимали фильм «Робинзон Крузо» с Куравлевым?

Где снимали фильм «Робинзон Крузо» с Куравлевым?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 ноября 2021 Дата обновления ответа: 28 ноября 2024

Основную часть фильма «Робинзон Крузо» 1972 года снимали в Абхазии, в районе Сухуми. Виды острова Робинзона с моря – это мыс Край Света на острове Шикотан из Курильской гряды. Робинзон Крузо был сыгран уже набравшим к тому времени популярность Леонидом Куравлевым, однако озвучил персонажа Алексей Консовский. Режиссер Станислав Говорухин объяснил это желанием через голос сделать комедийного актера неузнаваемым и раскрыть его драматический талант.

В качестве музыкального сопровождения были взяты фрагменты из скрипичных концертов Антонио Вивальди «Времена года», которые, по замыслу режиссера, лучше передали атмосферу дикой природы.

