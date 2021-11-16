Где снимали фильм «Робинзон Крузо» с Куравлевым?

Основную часть фильма «Робинзон Крузо» 1972 года снимали в Абхазии, в районе Сухуми. Виды острова Робинзона с моря – это мыс Край Света на острове Шикотан из Курильской гряды. Робинзон Крузо был сыгран уже набравшим к тому времени популярность Леонидом Куравлевым, однако озвучил персонажа Алексей Консовский. Режиссер Станислав Говорухин объяснил это желанием через голос сделать комедийного актера неузнаваемым и раскрыть его драматический талант.
В качестве музыкального сопровождения были взяты фрагменты из скрипичных концертов Антонио Вивальди «Времена года», которые, по замыслу режиссера, лучше передали атмосферу дикой природы.
