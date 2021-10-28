Меню
Где снимали фильм «Опасно для жизни»?

Где снимали фильм «Опасно для жизни»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Комедийный фильм Леонида Гайдая снимался в двух украинских городах – Черновцы и Каменец-Подольский. В кадре можно увидеть такие местные достопримечательности, как Черновицкая ратуша, Театральная площадь, ресторан «Стара фортеця», расположенный в бывшем здании Большой ремесленной синагоги. Процесс съемок занял всего два месяца – август и сентябрь 1984 года. По словам помощника декоратора фильма Александра Карельского, выбор Гайдая пал на эти города не случайно – в 1955 году, будучи студентом, он бывал в этих краях и принимал участие в съемках фильма «Ляна».

Красоты старинных украинских городов запали Гайдаю в сердце, и спустя почти 30 лет он выбрал их для съемок своей картины «Опасно для жизни».



