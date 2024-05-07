Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Оно»?

Где снимали фильм «Оно»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 7 мая 2024
Наш ответ:

Существует два американских фильма, которые в русскоязычном пространстве вышли под названием «Оно». Первый — вышедшая в двух частях дилогия по одноименному роману Стивена Кинга, тогда как второй — мистический хоррор с социальным подтекстом, который в оригинале именуется It Follows.

Съемки фильмов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019) прошли в нескольких городах вблизи Торонто, Канада. Рассматривался вариант с тем, чтобы поработать в Бангоре, штат Мэн, где проживает Кинг, но в итоге выбор был сделан в пользу Канады. Большая часть уличных сцен была отснята в городке Порт-Хоуп. Там есть много построек времен XIX века, включая местную ратушу, которая в фильме представлена как библиотека Дерри. Также в Порт-Хоуп находится свалка радиоактивных отходов, поскольку рядом добывается уран. Другие места съемок — Ошава и сам Торонто, где были найдены старинные особняки. Один из них стал домом Пеннивайза.

«Оно» 2014 года был снят в Детройте, штат Мичиган.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Оно 2
Оно 2 ужасы, триллер
2019, США
7.0
Оно
Оно ужасы, триллер
2017, США
7.0
Оно приходит за тобой
Оно приходит за тобой детектив, ужасы
2014, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше