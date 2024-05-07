Где снимали фильм «Оно»?

Наш ответ:

Существует два американских фильма, которые в русскоязычном пространстве вышли под названием «Оно». Первый — вышедшая в двух частях дилогия по одноименному роману Стивена Кинга, тогда как второй — мистический хоррор с социальным подтекстом, который в оригинале именуется It Follows.



Съемки фильмов «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019) прошли в нескольких городах вблизи Торонто, Канада. Рассматривался вариант с тем, чтобы поработать в Бангоре, штат Мэн, где проживает Кинг, но в итоге выбор был сделан в пользу Канады. Большая часть уличных сцен была отснята в городке Порт-Хоуп. Там есть много построек времен XIX века, включая местную ратушу, которая в фильме представлена как библиотека Дерри. Также в Порт-Хоуп находится свалка радиоактивных отходов, поскольку рядом добывается уран. Другие места съемок — Ошава и сам Торонто, где были найдены старинные особняки. Один из них стал домом Пеннивайза.



«Оно» 2014 года был снят в Детройте, штат Мичиган.